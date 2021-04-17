Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Кельн
10
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Парма
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Лорьян
32
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Торпедо М
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Динамо
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
40
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Чайка
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Удинезе
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Верона
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
04
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Факел
51
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Химки
31
Футбол. Зарубежный
13:45
Анже
Ренн
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Велес
00
Все события
Фоторепортажи
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
19:07 (мск), источник: Sport24

Дубль Мусиалы помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург»

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Наверх

В составе победителей дублем отметился Джамал Мусиала, еще один гол забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В других матчах игрового дня «Фрайбург» разгромил «Шальке» (4:0), а «Айнтрахт» с крупным счетом уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:4).

«Бавария» с 68 очками идет на 1-м месте в таблице чемпионата Германии, имея преимущество над идущим вторым «РБ Лейпциг» в 7 очков. «Вольфсбург», занимающий 3-ю позицию, потерпел второе поражение подряд и имеет 54 очка.

Вольфсбург
2:3
Первый тайм: 1:3
Бавария
 «Меня сбила машина и разорвало на кусочки». Русская красавица, которую бросил экс-футболист «Спартака» Луис Адриано
«Русская красавица!» У нашей фигуристки расстегнулось платье в произвольном танце на командном чемпионате мира
Россия с рекордом выиграла командный ЧМ по фигурному катанию
Худшие 2 минуты «Ростова» в году. «Локомотив» уверенно победил
«Ахмат» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу
Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло
«Динамо» разгромило «Ротор» в матче чемпионата России по футболу
«Краснодар» играет с «Зенитом» (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь