Дубль Мусиалы помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург»
«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.
«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 29-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей дублем отметился Джамал Мусиала, еще один гол забил
В других матчах игрового дня «Фрайбург» разгромил «Шальке» (4:0), а «Айнтрахт» с крупным счетом уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:4).
«Бавария» с 68 очками идет на 1-м месте в таблице чемпионата Германии, имея преимущество над идущим вторым «РБ Лейпциг» в 7 очков. «Вольфсбург», занимающий 3-ю позицию, потерпел второе поражение подряд и имеет 54 очка.