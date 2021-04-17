Дубль Мусиалы помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург»

В составе победителей дублем отметился Джамал Мусиала, еще один гол забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

В других матчах игрового дня «Фрайбург» разгромил «Шальке» (4:0), а «Айнтрахт» с крупным счетом уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:4).