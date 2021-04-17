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7«Авангард» вернулся к армейцам
20:32 (мск), источник: ТАСС

Флик заявил о намерении уйти с поста главного тренера «Баварии» по окончании сезона

ТАСС, 17 апреля. Главный тренер германского футбольного клуба «Бавария» Ханс-Дитер Флик попросил руководство о расторжении контракта по окончании сезона. Комментарий специалиста приводит Sky Sports.

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Источник: AP 2020

В субботу «Бавария» обыграла на выезде «Вольфсбург» (3:2) в матче чемпионата Германии по футболу. Ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив на стадии четвертьфинала французскому ПСЖ. «Бавария» является действующим победителем турнира.

«Сегодня я сказал команде, что сообщил руководству после игры в Париже, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона», — заявил Флик. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года.

Флику 56 лет, он стал главным тренером «Баварии» в 2019 году. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, чемпионата Германии, обладателем кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА. По итогам сезона-2019/20 Флик был назван тренером года в Германии и по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Вольфсбург
2:3
Первый тайм: 1:3
Бавария
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