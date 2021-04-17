Флик заявил о намерении уйти с поста главного тренера «Баварии» по окончании сезона

В субботу «Бавария» обыграла на выезде «Вольфсбург» (3:2) в матче чемпионата Германии по футболу. Ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив на стадии четвертьфинала французскому ПСЖ. «Бавария» является действующим победителем турнира.

«Сегодня я сказал команде, что сообщил руководству после игры в Париже, что хотел бы расторгнуть свой контракт в конце сезона», — заявил Флик. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года.