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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр»

Киевское «Динамо» было сильнее донецкого «Шахтёра» в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

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Источник: AFP 2020

Игра проходила без зрителей на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

В первом тайме команды демонстрировали довольно грубый футбол. Результатом стали 3 предупреждения и назначенный в ворота «Шахтёра» пенальти. На 34-й минуте Карлос Де Пена реализовал одиннадцатиметровый, разведя мяч и вратаря в разные стороны.

Характер матча может описывать то, что за 94 минуты игрового времени, жёлтых карточек было показано в 2 раза больше, чем было совершено ударов в створ. 6 карт и лишь 3 удара в створ ворот.

«Динамо», набрав 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Шахтёр» располагается строчкой ниже, отставая от принципиального соперника на 10 очков.

Шахтер Д
0:1
Первый тайм: 0:0
Динамо К
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