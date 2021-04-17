Киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр»

Игра проходила без зрителей на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.



В первом тайме команды демонстрировали довольно грубый футбол. Результатом стали 3 предупреждения и назначенный в ворота «Шахтёра» пенальти. На 34-й минуте Карлос Де Пена реализовал одиннадцатиметровый, разведя мяч и вратаря в разные стороны.



Характер матча может описывать то, что за 94 минуты игрового времени, жёлтых карточек было показано в 2 раза больше, чем было совершено ударов в створ. 6 карт и лишь 3 удара в створ ворот.



«Динамо», набрав 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Шахтёр» располагается строчкой ниже, отставая от принципиального соперника на 10 очков.