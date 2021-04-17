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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии по футболу

ТАСС, 17 апреля. «Челси» победил со счетом 1:0 «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Источник: Reuters

Единственный гол забил Хаким Зиеш (55-я минута).

В другом полуфинале на этом же стадионе в воскресенье сыграют «Лестер» и «Саутгемптон».

Финал турнира пройдет 15 мая на «Уэмбли».

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