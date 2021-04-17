«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии по футболу
ТАСС, 17 апреля. «Челси» победил со счетом 1:0 «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
ТАСС, 17 апреля. «Челси» победил со счетом 1:0 «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Единственный гол забил Хаким Зиеш (55-я минута).
В другом полуфинале на этом же стадионе в воскресенье сыграют «Лестер» и «Саутгемптон».
Финал турнира пройдет 15 мая на «Уэмбли».