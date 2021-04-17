«Шахтер» одержал пятую победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою пятую викторию подряд действующие чемпионы страны одержали в Солигорске над мозырской «Славией» с результатом 4:1. В первой половине встречи счет открыл Юрий Кендыш, после перерыва голевой дубль оформил Дембо Дарбо, а еще один мяч забил Роман Дебелко. Гости смогли ответить голом Игоря Тимонюка.
Еще два субботних матча завершились победами гостей с одинаковым счетом 2:0. Футболисты «Минска» выиграли в Гродно у местного «Немана», а брестское «Динамо» в Жодино было сильнее «Торпедо-БелАЗа». В Борисове футболисты БАТЭ оказались сильнее столичного «Энергетика-БГУ» — 2:1. Оба мяча у борисовчан забил Станислав Драгун. Вчера футболисты «Ислочи» из Минского района разгромили в гостях речицкий «Спутник» со счетом 5:1, а «Витебск» и «Слуцк» разошлись миром — 0:0.
Завершится этот тур 18 апреля матчами «Динамо» (Минск) — «Гомель» и «Рух» (Брест) — «Сморгонь».
Положение команд: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 11, БАТЭ — 11, «Ислочь» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Гомель» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Витебск» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.
Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей («Гомель») Дембо Дарбо («Шахтер»), забившие по 5 мячей.