«Шахтер» одержал пятую победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу

Свою пятую викторию подряд действующие чемпионы страны одержали в Солигорске над мозырской «Славией» с результатом 4:1. В первой половине встречи счет открыл Юрий Кендыш, после перерыва голевой дубль оформил Дембо Дарбо, а еще один мяч забил Роман Дебелко. Гости смогли ответить голом Игоря Тимонюка.

Еще два субботних матча завершились победами гостей с одинаковым счетом 2:0. Футболисты «Минска» выиграли в Гродно у местного «Немана», а брестское «Динамо» в Жодино было сильнее «Торпедо-БелАЗа». В Борисове футболисты БАТЭ оказались сильнее столичного «Энергетика-БГУ» — 2:1. Оба мяча у борисовчан забил Станислав Драгун. Вчера футболисты «Ислочи» из Минского района разгромили в гостях речицкий «Спутник» со счетом 5:1, а «Витебск» и «Слуцк» разошлись миром — 0:0.