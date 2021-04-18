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7«Авангард» вернулся к армейцам
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
00:25 (мск), источник: ТАСС

«Кальяри» вырвал победу у «Пармы», забив два мяча в компенсированное время

ТАСС, 17 апреля. «Кальяри» на своем поле обыграл «Парму» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:3.

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Источник: AFP 2020

К 90-й минуте хозяева проигрывали со счетом 2:3. Игрок «Кальяри» Гастон Перейро сравнял счет на второй компенсированной минуте, а на четвертой Альберто Черри принес команде победу.

«Кальяри» прервал серию из четырех поражений, клуб расположился на 18-й строчке, набрав 25 очков. «Парма» с 20 очками в активе идет на предпоследнем, 19-м месте. В следующем туре «Кальяри» 21 апреля на выезде сыграет с «Удинезе», «Парма» в этот же день в гостях встретится с «Ювентусом».

Кальяри
4:3
Первый тайм: 1:2
Парма
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