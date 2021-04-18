«Барселона» разгромила «Атлетик» и выиграла Кубок Испании
В Севилье прошел финал Кубка Испании.
В Севилье прошел финал Кубка Испании.
В матче встречались «Атлетик» и «Барселона». Каталонцы одержали уверенную победу со счетом 4:0.
Все голы во встрече были забиты во втором тайме. Каталонцы в течение восьми минут трижды поразили ворота басков — отличились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси. Последний на 72-й минуте оформил дубль. Отметим, что Де Йонг помимо гола еще сделал две голевые передачи.
«Барселона» в 31-й раз в истории стала обладателем Кубка Испании, что является рекордным показателем.