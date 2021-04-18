«Барселона» разгромила «Атлетик» и выиграла Кубок Испании

Все голы во встрече были забиты во втором тайме. Каталонцы в течение восьми минут трижды поразили ворота басков — отличились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси. Последний на 72-й минуте оформил дубль. Отметим, что Де Йонг помимо гола еще сделал две голевые передачи.