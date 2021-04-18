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00:47 (мск), источник: Матч ТВ

«Барселона» разгромила «Атлетик» и выиграла Кубок Испании

В Севилье прошел финал Кубка Испании.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В матче встречались «Атлетик» и «Барселона». Каталонцы одержали уверенную победу со счетом 4:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все голы во встрече были забиты во втором тайме. Каталонцы в течение восьми минут трижды поразили ворота басков — отличились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси. Последний на 72-й минуте оформил дубль. Отметим, что Де Йонг помимо гола еще сделал две голевые передачи.

«Барселона» в 31-й раз в истории стала обладателем Кубка Испании, что является рекордным показателем.

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