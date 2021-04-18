Месси выиграл 35-й трофей с «Барселоной»
«Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) в финале Кубка Испании.
«Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) в финале Кубка Испании.
Для Лионеля Месси, сделавшего в этом матче дубль, данный трофей стал 35-м в карьере в составе «блауграны».
В Испании на счету аргентинца 10 побед в Ла Лиге, 7 — в Кубке, 8 — в Суперкубке страны.
На международной арене Месси выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 ЧМ среди клубов.
Куман выиграл 1-й трофей с «Барсой» как тренер. У него 10 побед в турнирах в качестве игрока каталонцев.