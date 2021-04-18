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7«Авангард» вернулся к армейцам
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
00:51 (мск), источник: Sports.Ru

Месси выиграл 35-й трофей с «Барселоной»

«Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) в финале Кубка Испании.

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Для Лионеля Месси, сделавшего в этом матче дубль, данный трофей стал 35-м в карьере в составе «блауграны».

В Испании на счету аргентинца 10 побед в Ла Лиге, 7 — в Кубке, 8 — в Суперкубке страны.

На международной арене Месси выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 ЧМ среди клубов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куман выиграл 1-й трофей с «Барсой» как тренер. У него 10 побед в турнирах в качестве игрока каталонцев.

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