Месси выиграл 35-й трофей с «Барселоной»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Для Лионеля Месси, сделавшего в этом матче дубль, данный трофей стал 35-м в карьере в составе «блауграны».

В Испании на счету аргентинца 10 побед в Ла Лиге, 7 — в Кубке, 8 — в Суперкубке страны.

На международной арене Месси выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 ЧМ среди клубов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lXQbXn_3Jd0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.