Месси обновил исторический рекорд по голам в финалах Кубка Испании

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Два мяча забил нападающий Лионель Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг.

Аргентинец стал обладателем уникального статистического достижения. Никто прежде не забивал девять голов в финалах Кубка Испании, сообщает «твиттер» Opta Jose.

Месси поразил ворота соперников девять раз в 10 финалах, тем самым он превзошёл легенду «Атлетика» Тельмо Сарру, который имеет в своём активе восемь голов в финалах. Аргентинский нападающий «Барсы» завершал атаки каталонцев на 68-й и 73-й минутах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lXQbXn_3Jd0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.