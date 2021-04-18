Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
14:00
ПСЖ
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Тамбов
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Эльче
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Специя
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Уэска
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
17.04
Вулверхэмптон Уондерерс
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
17.04
Кальяри
Парма
43
Все события
Фоторепортажи
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
26AMC Fight Nights 100 в Москве
09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси обновил исторический рекорд по голам в финалах Кубка Испании

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании (4:0).

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Два мяча забил нападающий Лионель Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг.

Аргентинец стал обладателем уникального статистического достижения. Никто прежде не забивал девять голов в финалах Кубка Испании, сообщает «твиттер» Opta Jose.

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси поразил ворота соперников девять раз в 10 финалах, тем самым он превзошёл легенду «Атлетика» Тельмо Сарру, который имеет в своём активе восемь голов в финалах. Аргентинский нападающий «Барсы» завершал атаки каталонцев на 68-й и 73-й минутах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Упущенная победа: «Краснодар» не справился с «Зенитом»
Искусство «Авангарда»: заберут ли омичи Кубок Гагарина у ЦСКА
Россияне забросили 5 шайб в матче «Вашингтона» и «Филадельфии»
«Динамо» разгромило «Ротор» в матче чемпионата России по футболу
Шайбы россиян помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ
«Кальяри» победил «Парму», забив 2 мяча в компенсированное время
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь