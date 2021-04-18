«Шеффилд» вылетает из АПЛ после 32 туров

Команда, которой в настоящий момент руководит Пол Хекингботтом, после 32 игр в АПЛ имеет 14 очков. За шесть туров до конца сезона она отстает от 17-й строчки, позволяющей остаться в лиге на следующий сезон, на 19 баллов. За сезон футболисты «Шеффилда» забили 17 голов, пропустив 56 мячей. Лучший бомбардир команды — ирландец Дэвид Макголдрик — забил шесть мячей в текущем сезоне.