Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
14:00
ПСЖ
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Тамбов
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Эльче
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Специя
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Уэска
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Все события
Фоторепортажи
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
26AMC Fight Nights 100 в Москве
12:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футболисты «Барселоны» стояли в очереди, чтобы сделать фото с Месси и кубком

После финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» состоялась необычная фотосессия.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Футболисты каталонской команды стояли в очереди, чтобы сделать памятную фотографию с Лионелем Месси и завоеванным трофеем. Капитан «сине-гранатовых» находился рядом с кубком, а его партнеры по одному подходили для совместного фото, сообщает L’Equipe.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финальном матче против «Атлетика» Лионель Месси записал на свой счет дубль, а «Барселона» одержала победу с крупным счетом 4:0.

Для Лионеля Месси данный трофей стал 35-м в карьере в составе «блауграны».

В Испании на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 7 — в Кубке, 8 — в Суперкубке страны.

Во время загрузки произошла ошибка.

На международной арене Месси выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 клубных чемпионата мира.

Читайте также
 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
Хет-трик в день рождения. Бучневич сам себе устроил праздник
«Капризов - голевая машина». Повторил рекорд клуба для новичков
Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Месси обновил рекорд по голам в финалах Кубка Испании
Первое очко Гусева за новый клуб. Никита помог победить чемпиона
«Урал» принимает Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
Уиттакер победил Гастелума в главном событии UFC Vegas 24
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь