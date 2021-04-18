Футболисты «Барселоны» стояли в очереди, чтобы сделать фото с Месси и кубком

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Футболисты каталонской команды стояли в очереди, чтобы сделать памятную фотографию с Лионелем Месси и завоеванным трофеем. Капитан «сине-гранатовых» находился рядом с кубком, а его партнеры по одному подходили для совместного фото, сообщает L’Equipe.

В финальном матче против «Атлетика» Лионель Месси записал на свой счет дубль, а «Барселона» одержала победу с крупным счетом 4:0.

Для Лионеля Месси данный трофей стал 35-м в карьере в составе «блауграны».

В Испании на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 7 — в Кубке, 8 — в Суперкубке страны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.