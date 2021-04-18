Футболист сборной Казахстана забил второй гол в чемпионате Беларуси
Также в старте вышел еще один казахстанец.
Также в старте вышел еще один казахстанец.
Минский «Энергетик-БГУ» проиграл в гостях борисовскому БАТЭ со счетом 1:2 в матче пятого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В составе «Энергетика» гол с пенальти забил футболист сборной Казахстана Владислав Васильев, отличившийся на 30-й минуте. При этом БАТЭ к этой минуте вел уже 2:0. Помимо Васильева, в стартовом составе минской команды вышел Бакдаулет Зульфикаров, который был заменен уже на 32-й минуте.
Васильев провел 5 матчей и забил 2 гола. После пяти туров «Энергетик-БГУ» занимает 12-ю строчку чемпионата Беларуси.