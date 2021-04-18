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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана забил второй гол в чемпионате Беларуси

Также в старте вышел еще один казахстанец.

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Минский «Энергетик-БГУ» проиграл в гостях борисовскому БАТЭ со счетом 1:2 в матче пятого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе «Энергетика» гол с пенальти забил футболист сборной Казахстана Владислав Васильев, отличившийся на 30-й минуте. При этом БАТЭ к этой минуте вел уже 2:0. Помимо Васильева, в стартовом составе минской команды вышел Бакдаулет Зульфикаров, который был заменен уже на 32-й минуте.

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Васильев провел 5 матчей и забил 2 гола. После пяти туров «Энергетик-БГУ» занимает 12-ю строчку чемпионата Беларуси.

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