Футболист сборной Казахстана забил второй гол в чемпионате Беларуси

В составе «Энергетика» гол с пенальти забил футболист сборной Казахстана Владислав Васильев, отличившийся на 30-й минуте. При этом БАТЭ к этой минуте вел уже 2:0. Помимо Васильева, в стартовом составе минской команды вышел Бакдаулет Зульфикаров, который был заменен уже на 32-й минуте.