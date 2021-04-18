«Кайсар» объявил о трансфере чемпиона
Также он брал медали с «Ордабасы».
Также он брал медали с «Ордабасы».
Казахстанский защитник Улар Джаксыбаев стал игроком «Кайсара», сообщает
26-летний Джаксыбаев подписал с «волками» контракт до конца года.
До «Кайсара» он выступал за такие клубы, как «БИИК», «Кыран» и «Ордабасы».
Всего в
Стоит отметить, что Джаксыбаев уже играл за «Кайсар» в 2016 году и стал чемпионом первой лиги.
Также он выигрывал бронзовые медали чемпионата Казахстана в 2017 и 2019 годах вместе с «Ордабасы».