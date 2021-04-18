«Кайсар» объявил о трансфере чемпиона

Казахстанский защитник Улар Джаксыбаев стал игроком «Кайсара», сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

Команда Кайсар

26-летний Джаксыбаев подписал с «волками» контракт до конца года.

До «Кайсара» он выступал за такие клубы, как «БИИК», «Кыран» и «Ордабасы».

Всего в премьер-лиге провел 26 матчей и сделал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что Джаксыбаев уже играл за «Кайсар» в 2016 году и стал чемпионом первой лиги.