«Тараз» одержал третью победу подряд и вышел на первое место в КПЛ-2021
Победу принес лучший бомбардир.
Победу принес лучший бомбардир.
Футболисты «Тараза» одержали победу над уральским «Акжайыком» в шестом туре чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Таразе и завершилась минимальной победой хозяев. Автором единственного гола стал Педро Эуженио, отличившийся на 48-й минуте. Для португальца этот мяч стал четвертым в текущем сезоне, причем он забил в четвертой игре подряд.
Благодаря этой победе, ставшей третьей кряду, «Тараз» набрал 14 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Акжайык» (6) идет восьмым.