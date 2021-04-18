«Тараз» одержал третью победу подряд и вышел на первое место в КПЛ-2021

Встреча команд прошла в Таразе и завершилась минимальной победой хозяев. Автором единственного гола стал Педро Эуженио, отличившийся на 48-й минуте. Для португальца этот мяч стал четвертым в текущем сезоне, причем он забил в четвертой игре подряд.