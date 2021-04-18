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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» одержал третью победу подряд и вышел на первое место в КПЛ-2021

Победу принес лучший бомбардир.

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Футболисты «Тараза» одержали победу над уральским «Акжайыком» в шестом туре чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Таразе и завершилась минимальной победой хозяев. Автором единственного гола стал Педро Эуженио, отличившийся на 48-й минуте. Для португальца этот мяч стал четвертым в текущем сезоне, причем он забил в четвертой игре подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе, ставшей третьей кряду, «Тараз» набрал 14 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Акжайык» (6) идет восьмым.

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