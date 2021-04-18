«Мы закроем команду в Казахстане». Боранбаев — о деталях создания клуба для чемпионата России и переезде «Кайрата» в РПЛ

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев дал интервью YouTube-каналу «Спорт-Шредингера», в котором рассказал подробности создания футбольного клуба «Кайрат-Москва» для участие в чемпионате России, а также ответил ответил на вопрос о переезде основной команды алматинцев в российскую премьер-лигу.

— Где и когда появилась идея создать клуб в России?

— Есть стратегия развития ФК «Кайрат». Вначале такой идеи не было, но открытие клуба за рубежом было. Понимали, что в рамках стратегии должна быть коллаборация с каким-то клубом или покупка и открытие клуба за рубежом. Два года назад мы пробовали купить клуб в первой лиги Португалии. На самом деле, мы фактически решили этот вопрос, но в самый последний момент мы отказались потому, что руководители нашей академии: Вольфган Гейгер предложил вместо вкладывания денег в зарубежный клуб, лучше дополнительно дать бюджет на академию. Деньги не на развитие, а на то, чтобы мы могли больше участвовать в турнирах по разным возрастам. Нам не хватает игровой практики, начиная с команды U-14, заканчивая «Кайрат-Жастар». Тогда мы просто добавили бюджет для участия в больших турнирах.

Команда Кайрат

Мы закроем команду «Кайрат-Жастар» в Казахстане, а лучшие футболисты из академии будут езжать в Москву. Там уже в конкурентной среде мы будем давать контракты «1+1», чтобы они добивались результата и попасть в основной состав «Кайрата» в Алматы. Это будет симбиоз, чтобы мы могли лучших отбирать. заявка 25−28 футболистов, по регламенту восемь должны быть из России, а остальные могут быть из ЕвраЗЭС.

Цель ФК «Кайрат-Москва» зарабатывать на продаже игроков. Вы должны понимать, что легче откуда продать футболиста — из Казахстана или из России? У того же казахстанского футболиста появляется больше возможностей, чтобы себя проявить и уйти в российский клуб, или в Армению и Беларусь. К сожалению, наши казахстанские футболисты не хотят попадать в конкурентную среду.

Мы выбрали город Москва (зона «Запад») после долгого исследования. Это продолжается второй год, чтобы вы понимали. Во-первых, все лучшие из России тоже едут в Москву. Во-вторых, в Москве пять больших клубов и у всех есть академии. В-третьих, Москва — это большой город, и выбор удобный с точки зрения локации, и есть конкуренция по возрасту.

Кто будет руководить? Весь тренерский состав «Кайрат-Жастар». Основная цель — дать выпускникам академии больше игровой практики. Пока неизвестно, доиграет ли первая лига Казахстана, где 11 команд, а в зоне «запад» их 18. Наша цель — играть в первой лиге и закрыть два вопроса: дать молодым футболистам проявить себя и скаутинг. Так наши ребята поймут свой уровень. максимальный возраст до 21 года.

— Бытует мнение, что клуб в России нужен для того, чтобы в будущем «Кайрат» перешел в РПЛ. Так ли это?

— У нас главная цель на ближайшие три-пять лет — закрепиться в первой лиге России. Для нас это возможность обкатки казахстанских футболистов, которые заканчивают нашу академию в 18 лет, и селекция. Пока цели играть в высшей лиги России не стоит. Даже если мы попадем в РПЛ, то сможем бороться за места в первой шестерке, если, конечно, будут такие же бюджеты. Но мы прекрасно понимаем свои возможности, что легке попасть в еврокубки с чемпионата Казахстана, чем с РПЛ.

Также Боранбаев добавил, что они уже зарегистрировали клуб «Кайрат-Москва».