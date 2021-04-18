«Мы закроем команду в Казахстане». Боранбаев — о деталях создания клуба для чемпионата России и переезде «Кайрата» в РПЛ
Также о главных целях проекта.
Также о главных целях проекта.
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев дал интервью
— Где и когда появилась идея создать клуб в России?
— Есть стратегия развития ФК «Кайрат». Вначале такой идеи не было, но открытие клуба за рубежом было. Понимали, что в рамках стратегии должна быть коллаборация с
Мы закроем команду «Кайрат-Жастар» в Казахстане, а лучшие футболисты из академии будут езжать в Москву. Там уже в конкурентной среде мы будем давать контракты «1+1», чтобы они добивались результата и попасть в основной состав «Кайрата» в Алматы. Это будет симбиоз, чтобы мы могли лучших отбирать. заявка 25−28 футболистов, по регламенту восемь должны быть из России, а остальные могут быть из ЕвраЗЭС.
Цель ФК «Кайрат-Москва» зарабатывать на продаже игроков. Вы должны понимать, что легче откуда продать футболиста — из Казахстана или из России? У того же казахстанского футболиста появляется больше возможностей, чтобы себя проявить и уйти в российский клуб, или в Армению и Беларусь. К сожалению, наши казахстанские футболисты не хотят попадать в конкурентную среду.
Мы выбрали город Москва (зона «Запад») после долгого исследования. Это продолжается второй год, чтобы вы понимали.
Кто будет руководить? Весь тренерский состав «Кайрат-Жастар». Основная цель — дать выпускникам академии больше игровой практики. Пока неизвестно, доиграет ли первая лига Казахстана, где 11 команд, а в зоне «запад» их 18. Наша цель — играть в первой лиге и закрыть два вопроса: дать молодым футболистам проявить себя и скаутинг. Так наши ребята поймут свой уровень. максимальный возраст до 21 года.
— Бытует мнение, что клуб в России нужен для того, чтобы в будущем «Кайрат» перешел в РПЛ. Так ли это?
— У нас главная цель на ближайшие
Также Боранбаев добавил, что они уже зарегистрировали клуб «Кайрат-Москва».
Добавим, что «Кайрат-Москва» будет базироваться на арене «Зоркий» в Красногорске. Клуб будет заявлен в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и выступит в зоне «Запад». Старт турнира намечен на август.