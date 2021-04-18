Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Уэска
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Эйбар
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Ланс
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Метц
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Специя
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Беневенто
42
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
14:00
ПСЖ
Сент-Этьен
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Тамбов
40
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
01
Все события
Фоторепортажи
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
7«Авангард» вернулся к армейцам
15:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла «Кызыл-Жар» и вернула лидерство в КПЛ. Томасов и Бейсебеков забили по голу

Столичный клуб выиграл третий матч кряду.

Наверх

Футболисты «Астаны» одержали победу над петропавловским «Кызыл-Жаром» в шестом туре чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vest.kz.

Матч прошел на «Астана Арене» и завершился победой хозяев — 3:1.

Первыми счет в игре открыли подопечные Андрея Тихонова. На четвертой минуте Абзал Бейсебеков ударом с 25 метров вывел «Астану» вперед. Для него этот гол стал четвертым в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако гости отыгрались еще до перерыва. После розыгрыша углового на 40-й минуте Алибек Касым сравнял счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Астана» забила два безответных гола. Сначала на 65-й минуте отличился Марин Томасов, а спустя две минуты Макс Эбонг удвоил преимущество команды и установил окончательный счет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Астана», одержавшая третью победу подряд, набрала 14 очков и вернула себе лидерство в турнирной таблице, обходя «Тараз» (14) по дополнительным показателям. «Кызыл-Жар» (7) идет седьмым.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Спартак» намерен продать четверых игроков летом
«Мощь РФ поражает». Иностранцы о выступлении фигуристов на ЧМ
«Издевательство»: иностранные СМИ о расцветке формы РФ для ОИ
Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Уралом» в РПЛ
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Карпину
«Хетафе» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Аталанта» - «Ювентус» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь