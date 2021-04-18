«Астана» обыграла «Кызыл-Жар» и вернула лидерство в КПЛ. Томасов и Бейсебеков забили по голу
Столичный клуб выиграл третий матч кряду.
Столичный клуб выиграл третий матч кряду.
Футболисты «Астаны» одержали победу над петропавловским «Кызыл-Жаром» в шестом туре чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vest.kz.
Матч прошел на «Астана Арене» и завершился победой хозяев — 3:1.
Первыми счет в игре открыли подопечные Андрея Тихонова. На четвертой минуте Абзал Бейсебеков ударом с 25 метров вывел «Астану» вперед. Для него этот гол стал четвертым в текущем сезоне.
Однако гости отыгрались еще до перерыва. После розыгрыша углового на 40-й минуте Алибек Касым сравнял счет.
Во втором тайме «Астана» забила два безответных гола. Сначала на 65-й минуте отличился Марин Томасов, а спустя две минуты Макс Эбонг удвоил преимущество команды и установил окончательный счет.
«Астана», одержавшая третью победу подряд, набрала 14 очков и вернула себе лидерство в турнирной таблице, обходя «Тараз» (14) по дополнительным показателям. «Кызыл-Жар» (7) идет седьмым.