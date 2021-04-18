«Бавария» не одобряет заявления Флика о расторжении контракта

Флик после матча чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (3:2) объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией», который действует до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что 56-летний специалист может стать главным тренером сборной Германии летом после того, как ее покинет Йоахим Лёв.

«Флик сообщил о своем желании руководству “Баварии” на прошлой неделе. Стороны договорились сосредоточить свое внимание на матчах против “Вольфсбурга”, “Байера” (20 апреля) и “Майнца” (24 апреля), чтобы не нарушать концентрацию всего клуба на этих трех важных играх. “Бавария” не одобряет односторонние заявления Флика и продолжит переговоры после матча в Майнце в соответствии с достигнутой договоренностью», — говорится в заявлении правления мюнхенского клуба.