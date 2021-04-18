«Милан» обыграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1. В составе «Милана» гол забил Анте Ребич (13-я минута). У «Дженоа» отличился Маттиа Дестро (37), на 68-й минуте форвард гостей Джанлука Скамакка срезал мяч в свои ворота.

«Милан» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице серии А, уступая восемь баллов лидирующему «Интеру», у которого есть игра в запасе. «Дженоа» (32) идет 14-м.