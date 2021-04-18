Минское «Динамо» уступило «Гомелю» в чемпионате Беларуси по футболу

Сегодня подопечные Леонида Кучука вышли вперед уже на первой минуте, когда отличился Жан Морель По. Однако постепенно гомельчане освоились, создали несколько опасных моментов, а за минуту до окончания первого тайма Дмитрий Гомза восстановил равновесие в счете. После перерыва гости не успокоились, и на 68-й минуте Вадим Побудей забил победный гол. В оставшееся игровое время минчане провели много атак, но не смогли добыть хотя бы ничью. Это первое поражение минского «Динамо» в нынешнем чемпионате.