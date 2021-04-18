Минское «Динамо» уступило «Гомелю» в чемпионате Беларуси по футболу

Сегодня подопечные Леонида Кучука вышли вперед уже на первой минуте, когда отличился Жан Морель По. Однако постепенно гомельчане освоились, создали несколько опасных моментов, а за минуту до окончания первого тайма Дмитрий Гомза восстановил равновесие в счете. После перерыва гости не успокоились, и на 68-й минуте Вадим Побудей забил победный гол. В оставшееся игровое время минчане провели много атак, но не смогли добыть хотя бы ничью. Это первое поражение минского «Динамо» в нынешнем чемпионате.
В последнем поединке 5-го тура футболисты брестского «Руха» примут сегодня «Сморгонь».
Вчера лидер турнира солигорский «Шахтер» одержал пятую победу подряд, разгромив на своем поле мозырскую «Славию» с результатом 4:1.
Результаты остальных встреч: «Неман» (Гродно) — «Минск» — 0:2, БАТЭ (Борисов) — «Энергетик-БГУ» — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Спутник» (Речица) — «Ислочь» (Минский район) — 1:5, «Витебск» — «Слуцк» — 0:0.
Положение команд: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 11, БАТЭ — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Витебск» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.
Лидерами бомбардирской гонки являются Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер»), забившие по 5 мячей.