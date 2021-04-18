Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Уэска
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Эйбар
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Ланс
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Метц
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Специя
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Беневенто
42
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
14:00
ПСЖ
Сент-Этьен
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Тамбов
40
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
01
Все события
Фоторепортажи
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
7«Авангард» вернулся к армейцам
16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Икарди принес ПСЖ победу над «Сент-Этьеном»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

Наверх
Источник: AP 2020

Воскресная встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:2. В составе «ПСЖ» дубль сделал Килиан Мбаппе (79-я и 87-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, победу хозяевам в компенсированное время принес Мауро Икарди (90+4). У гостей отличились Денис Буанга (78) и Ромен Амума (90+2).

«ПСЖ» с 69 очками идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен», в активе которого 39 очков, располагается на 13-й строчке.

Читайте также
ПСЖ
3:2
Первый тайм: 0:0
Сент-Этьен
 От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Что произойдет с организмом, если съедать один банан каждый день
Возрастное ограничение 18+
«Спартак» намерен продать четверых игроков летом
«Мощь РФ поражает». Иностранцы о выступлении фигуристов на ЧМ
«Издевательство»: иностранные СМИ о расцветке формы РФ для ОИ
Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Уралом» в РПЛ
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Карпину
«Хетафе» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Аталанта» - «Ювентус» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь