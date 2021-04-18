Гол Икарди принес ПСЖ победу над «Сент-Этьеном»
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
Воскресная встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:2. В составе «ПСЖ» дубль сделал Килиан Мбаппе (79-я и 87-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, победу хозяевам в компенсированное время принес Мауро Икарди (90+4). У гостей отличились Денис Буанга (78) и Ромен Амума (90+2).
«ПСЖ» с 69 очками идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен», в активе которого 39 очков, располагается на 13-й строчке.