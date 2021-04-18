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16:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Задача — выиграть чемпионат». Хавбек «Астаны» Эбонг — о конкуренции в КПЛ и интересе из России

Также о своем голе и прошлом сезоне.

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Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг после матча против «Кызыл-Жара» дал интервью журналисту Vesti.kz, в котором высказался о конкуренции в чемпионате Казахстана, а также рассказал об интересе со стороны российских клубов.

Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Один из голов на свой счет записал Эбонг, отличившийся во второй раз в текущем сезоне.

«Прошлый сезон был больше такой адаптирующий, больше втягивался, да и чемпионат был своеобразный. Слава Богу, сейчас все хорошо и я забиваю. Надеюсь, дальше больше будет. “Астана Арена” стала фартовой для меня, мне очень нравится играть здесь, очень приятная атмосфера», — сказал Эбонг. О конкуренции и плотности команд в турнирной таблице: «Я особо не смотрю на другие команды. Больше отталкиваемся от своих игр. Самое главное — идти от победы к победе. Задача, само собой, первое место, выиграть чемпионат и выйти в группу еврокубков».

Об интересе из России: «Пока это все слухи. Относительно конкретики я ничего не слышал. Поэтому я знаю только то, что знаете вы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что интерес к Эбонгу проявляет московский «Локомотив». Агент футболист уже прокомментировал эту информацию.

«Астана» с 14 очками лидирует в таблице, опережая «Тараз» (14) по дополнительным показателям. На три балла от них отстают «Кайрат» и «Тобол», которые завтра сыграют друг с другом.

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