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18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Руха» обыграли «Сморгонь» в чемпионате Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский «Рух» разгромил на своем поле «Сморгонь» в последнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Уже в первые 9 минут стартового тайма Денис Лаптев оформил голевой дубль, а на 25-й минуте Павел Савицкий в третий раз поразил ворота гостей. Во второй половине встречи Денис Лаптев забил свой третий мяч, а потом Всеволод Садовский подвел итог — 5:0.

Также сегодня футболисты «Гомеля» одержали волевую викторию в выездном поединке с минским «Динамо». Пропустив мяч в самом дебюте игры, гомельчане смогли не только выровнять положение, но и вырвать победу со счетом 2:1. Это первое поражение минских динамовцев в нынешнем чемпионате.

Вчера лидер турнира солигорский «Шахтер» одержал пятую победу подряд, разгромив на своем поле мозырскую «Славию» с результатом 4:1.

Результаты остальных встреч: «Неман» (Гродно) — «Минск» — 0:2, БАТЭ (Борисов) — «Энергетик-БГУ» — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Спутник» (Речица) — «Ислочь» (Минский район) — 1:5, «Витебск» — «Слуцк» — 0:0.

Положение команд после 5 туров: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 11, БАТЭ — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Витебск» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.

Лидерами бомбардирской гонки являются Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер»), забившие по 5 мячей.

В следующем туре встречаются:

23 апреля «Сморгонь» — «Спутник», «Славия» — «Слуцк»;.

24 апреля «Динамо» (Брест) — «Витебск», «Энергетик-БГУ» — «Неман», «Минск» — «Динамо» (Минск);.

25 апреля «Ислочь» — БАТЭ, «Шахтер» — «Рух», «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ».

Рух
5:0
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
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