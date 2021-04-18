Футболисты «Руха» обыграли «Сморгонь» в чемпионате Беларуси

Уже в первые 9 минут стартового тайма Денис Лаптев оформил голевой дубль, а на 25-й минуте Павел Савицкий в третий раз поразил ворота гостей. Во второй половине встречи Денис Лаптев забил свой третий мяч, а потом Всеволод Садовский подвел итог — 5:0.

Также сегодня футболисты «Гомеля» одержали волевую викторию в выездном поединке с минским «Динамо». Пропустив мяч в самом дебюте игры, гомельчане смогли не только выровнять положение, но и вырвать победу со счетом 2:1. Это первое поражение минских динамовцев в нынешнем чемпионате.