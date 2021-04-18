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18:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом» в матче серии А

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Аталанта», за которую выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, обыграла дома туринский «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 87-й минуте украинский полузащитник Руслан Малиновский. Миранчук не принял участия в матче, оставшись на скамейке запасных.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Лацио» дома обыграл «Беневенто», который возглавляет родной брат главного тренера римлян Симоне Индзаги Филиппо Индзаги, со счетом 5:3. У хозяев дубль на счету Чиро Иммобиле (20 и 90+6), который не смог реализовать пенальти на 55-й минуте, также отличился Хоакин Корреа (36), а еще автоголами отметились игроки «Беневенто» Фабио Депаоли (10) и Лоренцо Монтипо (48). У гостей мячи забили Марко Сау (45), Бенито Виола с пенальти (63) и Камиль Глик (85).

В еще одном матче воскресенья «Болонья» разгромила дома «Специю» со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Маттиас Сванберг (54 и 60), а также по мячу забили Рикардо Орсолини (12) с пенальти и Муса Барроу (18). У гостей отличился Ардиан Исмаили (34).

Аталанта
1:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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