Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом» в матче серии А

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 87-й минуте украинский полузащитник Руслан Малиновский. Миранчук не принял участия в матче, оставшись на скамейке запасных.

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В другом матче дня «Лацио» дома обыграл «Беневенто», который возглавляет родной брат главного тренера римлян Симоне Индзаги Филиппо Индзаги, со счетом 5:3. У хозяев дубль на счету Чиро Иммобиле (20 и 90+6), который не смог реализовать пенальти на 55-й минуте, также отличился Хоакин Корреа (36), а еще автоголами отметились игроки «Беневенто» Фабио Депаоли (10) и Лоренцо Монтипо (48). У гостей мячи забили Марко Сау (45), Бенито Виола с пенальти (63) и Камиль Глик (85).