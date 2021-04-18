«Атырау» отобрал очки у «Кайсара» и покинул зону вылета
«Волки» упустили победу.
«Волки» упустили победу.
Кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с «Атырау» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч состоялся в Кызылорде и завершился со счетом 1:1.
Первыми счет в матче открыли хозяева. Уже на четвертой минуте Каролис Лаукжемис вывел «волков» вперед.
«Атырау» смог отыграться только в концовке. За семь минут до завершения основного времени Дмитрий Гузь сравнял счет и спас «нефтяников» от поражения.
После этой игры «Кайсар» с пятью очками идет на десятом месте в турнирной таблице КПЛ. «Атырау» покинул зону вылета, поднявшись на 11-ю строчку.