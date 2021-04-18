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18:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» отобрал очки у «Кайсара» и покинул зону вылета

«Волки» упустили победу.

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Источник: Instagram

Кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с «Атырау» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся в Кызылорде и завершился со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Уже на четвертой минуте Каролис Лаукжемис вывел «волков» вперед.

«Атырау» смог отыграться только в концовке. За семь минут до завершения основного времени Дмитрий Гузь сравнял счет и спас «нефтяников» от поражения.

После этой игры «Кайсар» с пятью очками идет на десятом месте в турнирной таблице КПЛ. «Атырау» покинул зону вылета, поднявшись на 11-ю строчку.

Кайсар
1:1
Первый тайм: 0:0
Атырау
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