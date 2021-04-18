«Все мы знаем, кто принимает решения». Владелец «Кайрата» — о предвзятом судействе, угрозе сняться с КПЛ и недовольстве Вагнера

«Это правда, мы написали письмо в федерацию. Не то, чтобы сняться с чемпионата, а о судейской предвзятости к клубу. И оставили за собой право снять команду, если такое будет продолжаться. Тогда зачем нам играть в футбол? Какие-то странные подходы и это уже не первый год происходит.



Самое интересное, что они избрали руководителем судейской коллегии Байшакова. Все мы его уважаем и понимаем, что это за человек, который очень много сделал для казахстанского футбола. Но в то же время мы знаем вторую сторону медали. Что Байшаков там не принимает решения. Давайте признаемся, зачем мы сами себя обманываем. Я не знаю, кого они там хотят обмануть. Мы то все знаем. Я прекрасно понимаю, кто принимает решения в судейской коллегии.

Знаете, наши судьи. Это уже не первый год, мы привыкли. Проблема находится в другой плоскости.



Сейчас футболисты не высказывают свои мнения про тот беспредел, который есть у нас в судейской истории. Но как только у них заканчиваются контракты и они уезжают из Казахстана, поднимите их интервью, они все об этом говорят и прекрасно знают, что у нас происходит. Вот что плохо. Суть вопроса находится в другой плоскости. У нас играет Вагнер Лав, который выступал за сборную Бразилии. И когда он приходит и говорит: “Слушайте, это что такое?”. Мы прекрасно понимаем, что как только он уедет из Казахстана он об этом точно скажет. И не только он, а и другие футболисты. Сейчас они себя сдерживают. Но хватит. Я прекрасно понимаю, что есть ошибки, но мы второй год задаем Абраеву (глава ПФЛК) “Где VAR? Давайте VAR поставим”. Но у нас будет нонсенс. У нас поставят очень дорогой VAR, а поля у нас ужасные. Вот и дилемма», — пояснил Боранбаев.