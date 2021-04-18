«Монако» с Головиным разгромил «Бордо»

Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 3:0.

На 29-й минуте счёт открыл нападающий гостей Кевин Фолланд, ему ассистировал форвард Виссам Бен-Йеддер. В начале второго тайма преимущество монегасков увеличил полузащитник Желсон Мартинш, голевую передачу отдал Орельен Чуаэми. На 78-й минуте «Бордо» остался в меньшинстве — был удалён полузащитник Том Лаку. На 90-й минуте Стеван Йоветич довёл счёт до разгромного.