Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
31
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Монако
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эйбар
50
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вердер
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Ницца
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Метц
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Специя
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
53
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
14:00
ПСЖ
Сент-Этьен
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Тамбов
40
Футбол. Зарубежный
13:30
Милан
Дженоа
21
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
01
Все события
Фоторепортажи
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
7«Авангард» вернулся к армейцам
20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» с Головиным разгромил «Бордо»

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Бордо».

Наверх
Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 3:0.

На 29-й минуте счёт открыл нападающий гостей Кевин Фолланд, ему ассистировал форвард Виссам Бен-Йеддер. В начале второго тайма преимущество монегасков увеличил полузащитник Желсон Мартинш, голевую передачу отдал Орельен Чуаэми. На 78-й минуте «Бордо» остался в меньшинстве — был удалён полузащитник Том Лаку. На 90-й минуте Стеван Йоветич довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 67 минут, вместо него вышел Софьян Диоп.

«Монако» в 33 матчах набрал 68 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (36) находится на 16-м месте.

Бордо
0:3
Первый тайм: 0:1
Монако
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Олич потерпел первое поражение. От разгрома ЦСКА спас Акинфеев
В финале КХЛ скучно не будет! «Авангард» на кураже вынес ЦСКА
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом»
Рублев уступил Циципасу титул и первенство в чемпионской гонке
Первый матч женщины-судьи в ФНЛ. Пустовойтову уже ждут в РПЛ
«Хетафе» — «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Наполи» — «Интер» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь