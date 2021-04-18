«Монако» с Головиным разгромил «Бордо»
В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Бордо».
В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Бордо».
Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 3:0.
На 29-й минуте счёт открыл нападающий гостей Кевин Фолланд, ему ассистировал форвард Виссам
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 67 минут, вместо него вышел Софьян Диоп.
«Монако» в 33 матчах набрал 68 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (36) находится на 16-м месте.