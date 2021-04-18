«Лестер» впервые с 1969 года вышел в финал Кубка Англии
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Лестер» обыграл «Саутгемптон» и впервые с 1969 года сыграет в финале Кубка Англии по футболу.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Лестер» обыграл «Саутгемптон» и впервые с 1969 года сыграет в финале Кубка Англии по футболу.
Полуфинальная встреча, прошедшая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в присутствии четырех тысяч зрителей, завершилась со счетом 1:0. Гол на 55-й минуте забил Келечи Ихеаначо.
Соперником «Лестера» в финале будет лондонский «Челси». Решающая игра Кубка Англии состоится 15 мая.