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9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» сыграл вничью с «Хетафе». Отставание от «Атлетико» увеличилось до трёх очков

В 33-м туре испанской Примеры «Хетафе» принимал на своём поле мадридский «Реал».

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Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» (Хетафе, Испания) и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хосе Санчес Мартинес.

На протяжении всей встречи у «Реала» было незначительное территориальное преимущество, но в плане создания голевых моментов «Хетафе» не просто не уступил мадридцам, а даже превзошёл именитого оппонента. Несмотря на «сухой» счёт, команды создали немало остроты у ворот друг друга, но где-то успешно сыграли голкиперы, а где-то банально не хватило везения. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, мадридский «Реал», набрав 67 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Лидирует в чемпионате Испании «Атлетико» (70). На третьем месте — каталонская «Барселона», в активе которой 65 очков и матч в запасе.

Хетафе
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал
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