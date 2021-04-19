«Реал» сыграл вничью с «Хетафе». Отставание от «Атлетико» увеличилось до трёх очков

На протяжении всей встречи у «Реала» было незначительное территориальное преимущество, но в плане создания голевых моментов «Хетафе» не просто не уступил мадридцам, а даже превзошёл именитого оппонента. Несмотря на «сухой» счёт, команды создали немало остроты у ворот друг друга, но где-то успешно сыграли голкиперы, а где-то банально не хватило везения. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью.