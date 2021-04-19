Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
Нант
Лион
12
Футбол. Зарубежный
18.04
Леванте
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
18.04
Хетафе
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи
Интер
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Бетис
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
18.04
Кадис
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
18.04
Спартак
Уфа
03
Футбол. Зарубежный
18.04
Торино
Рома
31
Футбол. Зарубежный
18.04
Бордо
Монако
03
Футбол. Зарубежный
18.04
Манчестер Юнайтед
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
18.04
Алавес
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Атлетико
Эйбар
50
Футбол. Премьер-лига
18.04
Сочи
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Боруссия Д
Вердер
41
Футбол. Зарубежный
18.04
Брест
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Дижон
Ницца
20
Футбол. Зарубежный
18.04
Ним
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Реймс
Метц
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Аталанта
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Болонья
Специя
41
Футбол. Зарубежный
18.04
Лацио
Беневенто
53
Футбол. Зарубежный
18.04
Арсенал
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Осасуна
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
18.04
Реал Сосьедад
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
18.04
ПСЖ
Сент-Этьен
32
Футбол. Премьер-лига
18.04
Арсенал Т
Тамбов
40
Футбол. Зарубежный
18.04
Милан
Дженоа
21
Футбол. Премьер-лига
18.04
Урал
Рубин
01
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
26AMC Fight Nights 100 в Москве
00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» потерял очки в матче чемпионата Италии с «Наполи»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер чемпионата Италии по футболу «Интер» потерял очки в матче 31-го тура серии А с «Наполи».

Наверх
Источник: AFP 2020

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 1:1. Счет был открыт в результате автогола вратаря «Интера» Самира Хандановича (36-я минута), уйти от поражения миланцам помог Кристиан Эриксен (55).

Во время загрузки произошла ошибка.

С 75 очками «Интер» лидирует в турнирной таблице серии А, «Наполи» (60) — 5-й.

Наполи
1:1
Первый тайм: 1:0
Интер
 От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Что произойдет с организмом, если съедать один банан каждый день
Возрастное ограничение 18+
«Спартак» выбыл из борьбы за золото после 0:3 от «Уфы»
В финале КХЛ скучно не будет! «Авангард» на кураже вынес ЦСКА
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом»
Рублев уступил Циципасу титул и первенство в чемпионской гонке
Олич потерпел первое поражение. От разгрома ЦСКА спас Акинфеев
«Хетафе» — «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь