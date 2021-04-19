«Интер» потерял очки в матче чемпионата Италии с «Наполи»
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер чемпионата Италии по футболу «Интер» потерял очки в матче 31-го тура серии А с «Наполи».
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер чемпионата Италии по футболу «Интер» потерял очки в матче 31-го тура серии А с «Наполи».
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 1:1. Счет был открыт в результате автогола вратаря «Интера» Самира Хандановича (36-я минута), уйти от поражения миланцам помог Кристиан Эриксен (55).
С 75 очками «Интер» лидирует в турнирной таблице серии А, «Наполи» (60) — 5-й.