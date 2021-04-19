Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
Нант
Лион
12
Футбол. Зарубежный
18.04
Леванте
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
18.04
Хетафе
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи
Интер
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Бетис
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
18.04
Кадис
Сельта
00
Все события
Фоторепортажи
26AMC Fight Nights 100 в Москве
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
08:59 (мск), источник: ТАСС

Двенадцать европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги

ТАСС, 19 апреля. Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз организации.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира — Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели, — говорится в пресс-релизе. — Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки».

Команда
Манчестер Юнайтед

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

«Клубы-основатели в будущем ждут возможности обсудить с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом», — также сказано в пресс-релизе.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами турнира — Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Команда
Барселона

Формат турнира

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут квалифицироваться в турнир на основе результатов предыдущего сезона. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах. Сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле в конце мая.

В пресс-релизе сказано, что клубы-основатели получат около €3,5 млрд для поддержки их инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В Суперлиге ожидают, что солидарные выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков, они составят более €10 млрд.
Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Спартак» выбыл из борьбы за золото после 0:3 от «Уфы»
В финале КХЛ скучно не будет! «Авангард» на кураже вынес ЦСКА
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом»
ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги
Олич потерпел первое поражение. От разгрома ЦСКА спас Акинфеев
«Реал» сыграл вничью с «Хетафе». До «Атлетико» — 3 очка
«Интер» потерял очки в матче чемпионата Италии с «Наполи»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь