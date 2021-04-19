ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги

«ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур, — говорится в сообщении. — ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, участвующие в горячих дискуссиях, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо футбола, в духе солидарности и честной игры. ФИФА, конечно же, сделает все необходимое, чтобы способствовать гармоничному продвижению вперед в общих интересах футбола».