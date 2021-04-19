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09:06 (мск), источник: ТАСС

ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги

ТАСС, 19 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания европейской Суперлиги. Об этом говорится в заявлении организации.

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Источник: AP 2020

Ранее о создании нового турнира объявили 12 европейских топ-клубов.

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«ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур, — говорится в сообщении. — ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, участвующие в горячих дискуссиях, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо футбола, в духе солидарности и честной игры. ФИФА, конечно же, сделает все необходимое, чтобы способствовать гармоничному продвижению вперед в общих интересах футбола».

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