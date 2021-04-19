УЕФА будет отстранять клубы и игроков Суперлиги от европейских и международных турниров

«Любой клуб и игрок, участвующие в Суперлиге, будут отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА, европейского или международного уровня», — цитирует сообщение пресс-службы УЕФА итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Каждая из команд-основателей получит единовременный платёж в размере € 3,5 млрд. Также стал известен и формат проведения турнира.