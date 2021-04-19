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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб футболиста сборной Казахстана потерпел крупное поражение в чемпионате Бельгии

Игра была гостевая.

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Источник: AP 2020

«Беерсхот», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, крупно проиграл «Стандарду» в 34-м туре чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча проходила в Льеже и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Отличились Жоао Клаусс (44-я минута), Селим Амалла (60-я, пенальти) и Джексон Мулека (86-я).

После этой неудачи «Беерсхот» с 47 очками расположился на девятом месте из 18, а «Стандард» с 50 баллами вышел на шестую строчку в турнирной таблице.

24-летний Вороговский вышел на замену на 72-й минуте. Для него это был 21-й матч в чемпионате за нынешний клуб, за который он выступает с 2019 года.

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