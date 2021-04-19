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10:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Висла» Жукова на последних минутах отдала победу шестой команде чемпионата

Также сыграли бывшие игроки «Астаны» и «Жетысу».

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«Висла», цвета которой защищает футболист сборной Казахстана Георгий Жуков, проиграла «Варте» в рамках 25-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Висла Кр

Встреча, прошедшая в Кракове, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 88-й минуте забил Матеуш Кузимски.

После этой игры «Висла» с 28 баллами оказалась на 12-м месте из 16, тогда как «Варта» с 36 очками расположилась на шестой строчке.

24-летний Жуков отыграл всю игру. Для него она стала 21-й за «Вислу», в которую он перешел осенью 2019 года.

Также за клуб из Кракова сыграли бывшие футболисты «Астаны» и «Жетысу» — сербский защитник Урош Радакович и ганский полузащитник Давид Мавутор.

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