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11:16 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна зарплата Зорана Тошича в «Тоболе». Трансфер вызвал вопросы

Последним его клубом был китайский «Тайчжоу Юаньда».

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Источник: Reuters

Топ-новичок «Тобола» Зоран Тошич будет получать 25 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

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Костанайский клуб объявил о переходе легионера 16 апреля. Контракт с «желто-зелеными» он подписал до конца года.

Команда
Тобол Кс

«Тошич — довольно странный атлет: вроде он есть, но его как бы нет. Зорана еще никто не видел в “Тоболе” по той простой причине, что до Костаная он до сих пор не доехал. Понятное дело, что в матче шестого тура чемпионата Казахстана с “Кайратом” в Алматы он не сыграет, а когда сыграет за “Тобол” в принципе — большой вопрос. Хотелось бы знать, как и где проходило медобследование 33-летнего полузащитника, в последний раз выходившего на поле в марте прошлого года? Каким образом его ежемесячная зарплата в 25 тысяч евро будет вписываться в клубный бюджет и общую парадигму ценностей казахстанского футбола, на словах сползающего с государственной финансовой иглы? Это не праздные вопросы, и мы имеем право получить на них ответы, так как “Тобол” — не частная лавочка», — говорится в сообщении.

Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/09 в составе «Манчестер Юнайтед». Также в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Еще выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном». До перехода в «Тобол» играл за китайский «Тайчжоу Юаньда».

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