Стала известна зарплата Зорана Тошича в «Тоболе». Трансфер вызвал вопросы

«Тошич — довольно странный атлет: вроде он есть, но его как бы нет. Зорана еще никто не видел в “Тоболе” по той простой причине, что до Костаная он до сих пор не доехал. Понятное дело, что в матче шестого тура чемпионата Казахстана с “Кайратом” в Алматы он не сыграет, а когда сыграет за “Тобол” в принципе — большой вопрос. Хотелось бы знать, как и где проходило медобследование 33-летнего полузащитника, в последний раз выходившего на поле в марте прошлого года? Каким образом его ежемесячная зарплата в 25 тысяч евро будет вписываться в клубный бюджет и общую парадигму ценностей казахстанского футбола, на словах сползающего с государственной финансовой иглы? Это не праздные вопросы, и мы имеем право получить на них ответы, так как “Тобол” — не частная лавочка», — говорится в сообщении.