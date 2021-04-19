УЕФА и АПЛ выступили против создания Суперлиги

В УЕФА выступили против создания Суперлиги. В организации подчеркнули, что намерены принять меры, чтобы остановить «циничный проект». Представители АПЛ в свою очередь отметили, что европейская Суперлига уничтожит мечты футбольных фанатов, которые следят за взлетом любимых клубов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 19 апреля на сайте мадридского «Реала» было объявлено об организации нового турнира. Его создателями выступили 12 топ-клубов Европы, среди которых шесть представителей АПЛ: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».