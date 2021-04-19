УЕФА и АПЛ выступили против создания Суперлиги
Создание футбольной Суперлиги, где будут выступать 12 сильнейших клубов Европы, встретило критику со стороны Английской
Создание футбольной Суперлиги, где будут выступать 12 сильнейших клубов Европы, встретило критику со стороны Английской
В УЕФА выступили против создания Суперлиги. В организации подчеркнули, что намерены принять меры, чтобы остановить «циничный проект». Представители АПЛ в свою очередь отметили, что европейская Суперлига уничтожит мечты футбольных фанатов, которые следят за взлетом любимых клубов.
Ранее 19 апреля на сайте мадридского «Реала» было объявлено об организации нового турнира. Его создателями выступили 12
В Международной федерации футбола (ФИФА) уже раскритиковали создание турнира. В Reuters опубликовано заявление организации, где Суперлигу назвали «отдельным отколовшимся чемпионатом».