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11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

УЕФА и АПЛ выступили против создания Суперлиги

Создание футбольной Суперлиги, где будут выступать 12 сильнейших клубов Европы, встретило критику со стороны Английской премьер-лиги (АПЛ), а также Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Би-би-си».

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Источник: AFP 2020

В УЕФА выступили против создания Суперлиги. В организации подчеркнули, что намерены принять меры, чтобы остановить «циничный проект». Представители АПЛ в свою очередь отметили, что европейская Суперлига уничтожит мечты футбольных фанатов, которые следят за взлетом любимых клубов.

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Ранее 19 апреля на сайте мадридского «Реала» было объявлено об организации нового турнира. Его создателями выступили 12 топ-клубов Европы, среди которых шесть представителей АПЛ: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

В Международной федерации футбола (ФИФА) уже раскритиковали создание турнира. В Reuters опубликовано заявление организации, где Суперлигу назвали «отдельным отколовшимся чемпионатом».

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