«Миранчук сказал — классно, если он приедет». Cпортивный юрист — об интересе «Аталанты» к Зайнутдинову

«Не могу сказать, что мы помогали перейти в ЦСКА. Не нужно нашу работу переоценивать, я всегда против этого. Мы сервисные люди. Вот нужно доехать на такси, я — таксист, привез Зайнутдинова из пункта А в пункт Б. Но нельзя сказать, что я его лично привел в ЦСКА. У него есть замечательные агенты, которые этот трансфер совершили, мы просто юридически оформляли этот вопрос. Мы с ним познакомились, он хорошее впечатление произвел. Когда Шомуродов переходил в “Дженоа”, я также многое узнал хорошего о Зайнутдинове. Кстати, мы как-то ехали с Эльдором в Москву, а в это время “Ростов” играл и Баха забил, все радовались очень сильно. Но при этом я не могу сказать, что мы друзья с Зайнутдиновым, у нас пока скорее поверхностное знакомство, но впечатление о нем осталось положительное. “Аталанта”? Нет, к нам его агенты не обращались для того, чтобы мы готовились. Кстати, на днях я встречался с Алексеем Миранчуком в Бергамо, мы этот вопрос обсуждали и он сказал: “О, будет классно, если он приедет”. Но Миранчук внутри “Аталанты” ничего об этом не слышал, то есть эта не та информация, которая циркулирует среди футболистов, об интересе клуба к Зайнутдинову он (Алексей) узнал от нас. Мне кажется, такая информация возникла в связи с тем, что уходит левый защитник “Аталанты” Робин Госенс, его сватают в несколько клубов. Дай бог, чтобы Баха скорее восстановился и вернулся на свой уровень, потому что он один из самых топовых футболистов на своей позиции в чемпионате России», — заявил Прокопец.