Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18.04
Кадис
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи
Интер
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Хетафе
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Леванте
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
18.04
Нант
Лион
12
Все события
Фоторепортажи
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
12:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Миранчук сказал — классно, если он приедет». Cпортивный юрист — об интересе «Аталанты» к Зайнутдинову

Казахстанца считают топовым игроком на своей позиции в РПЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Известный спортивный юрист, партнер компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о сотрудничестве с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым и его возможном переходе в «Аталанту». Также он добавил, как отреагировал на эту новость нынешний игрок итальянского клуба Алексей Миранчук.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Аталанта

«Не могу сказать, что мы помогали перейти в ЦСКА. Не нужно нашу работу переоценивать, я всегда против этого. Мы сервисные люди. Вот нужно доехать на такси, я — таксист, привез Зайнутдинова из пункта А в пункт Б. Но нельзя сказать, что я его лично привел в ЦСКА. У него есть замечательные агенты, которые этот трансфер совершили, мы просто юридически оформляли этот вопрос. Мы с ним познакомились, он хорошее впечатление произвел. Когда Шомуродов переходил в “Дженоа”, я также многое узнал хорошего о Зайнутдинове. Кстати, мы как-то ехали с Эльдором в Москву, а в это время “Ростов” играл и Баха забил, все радовались очень сильно. Но при этом я не могу сказать, что мы друзья с Зайнутдиновым, у нас пока скорее поверхностное знакомство, но впечатление о нем осталось положительное. “Аталанта”? Нет, к нам его агенты не обращались для того, чтобы мы готовились. Кстати, на днях я встречался с Алексеем Миранчуком в Бергамо, мы этот вопрос обсуждали и он сказал: “О, будет классно, если он приедет”. Но Миранчук внутри “Аталанты” ничего об этом не слышал, то есть эта не та информация, которая циркулирует среди футболистов, об интересе клуба к Зайнутдинову он (Алексей) узнал от нас. Мне кажется, такая информация возникла в связи с тем, что уходит левый защитник “Аталанты” Робин Госенс, его сватают в несколько клубов. Дай бог, чтобы Баха скорее восстановился и вернулся на свой уровень, потому что он один из самых топовых футболистов на своей позиции в чемпионате России», — заявил Прокопец.

Напомним, что Зайнутдинов провел в нынешнем сезоне чемпионата России 22 матча и забил один гол. По информации российских СМИ, игрок ЦСКА входит в трансферный шорт-лист «Аталанты», агент казахстанца Евгений Новиков подтвердил, что итальянцы проявляют реальный интерес к полузащитнику. Портал Transfermarkt оценивает Зайнутдинова в 3,5 миллиона евро.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Овечкина довели. Вместо исторического достижения получил «-4»
Стало известно, с кем Федор Емельяненко хочет провести бой
Русский форвард забил первый гол в НХЛ назло судьям
УЕФА и АПЛ выступили против создания Суперлиги
«Украл матч». Сорокин сыграл на ноль и вошел в историю
Стала известна зарплата экс-игрока ЦСКА в казахстанском клубе
Фигуристы РФ вернулись на родину после победы на командном ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь