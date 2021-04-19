«Миранчук сказал — классно, если он приедет». Cпортивный юрист — об интересе «Аталанты» к Зайнутдинову
Казахстанца считают топовым игроком на своей позиции в РПЛ.
Казахстанца считают топовым игроком на своей позиции в РПЛ.
Известный спортивный юрист, партнер компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о сотрудничестве с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым и его возможном переходе в «Аталанту». Также он добавил, как отреагировал на эту новость нынешний игрок итальянского клуба Алексей Миранчук.
«Не могу сказать, что мы помогали перейти в ЦСКА. Не нужно нашу работу переоценивать, я всегда против этого. Мы сервисные люди. Вот нужно доехать на такси, я — таксист, привез Зайнутдинова из пункта А в пункт Б. Но нельзя сказать, что я его лично привел в ЦСКА. У него есть замечательные агенты, которые этот трансфер совершили, мы просто юридически оформляли этот вопрос. Мы с ним познакомились, он хорошее впечатление произвел. Когда Шомуродов переходил в “Дженоа”, я также многое узнал хорошего о Зайнутдинове. Кстати, мы
Напомним, что Зайнутдинов провел в нынешнем сезоне чемпионата России 22 матча и забил один гол. По информации российских СМИ, игрок ЦСКА входит в трансферный