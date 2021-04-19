Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18.04
Кадис
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи
Интер
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Хетафе
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Леванте
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
18.04
Нант
Лион
12
Все события
Фоторепортажи
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
12:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов отреагировал на создание футбольной Суперлиги

Российский боец смешанного стиля (MMA) и болельщик мадридского «Реала» Хабиб Нурмагомедов отреагировал на создание Суперлиги. Комментарий спортсмена опубликован под постом в Instagram-аккаунте 443.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

32-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), оставил надпись «no way». Ее можно перевести как «только не это» или «ни за что». Другие пользователи также не одобрили новость о проекте. Многие из них «хоронят» футбол в своих комментариях.

Во время загрузки произошла ошибка.

19 апреля стало известно о создании футбольной Суперлиги, закрытого чемпионата, где будут участвовать топ-клубы Европы. На данный момент в проект вовлечено 12 клубов Старого Света: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Нурмагомедов неоднократно посещал матчи мадридского «Реала». Он также поддерживает связь с бывшими и действующими игроками клуба. В частности, Криштиану Роналду. Россиянин — бывший чемпион UFC в легком весе.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Овечкина довели. Вместо исторического достижения получил «-4»
Стало известно, с кем Федор Емельяненко хочет провести бой
Русский форвард забил первый гол в НХЛ назло судьям
УЕФА и АПЛ выступили против создания Суперлиги
«Украл матч». Сорокин сыграл на ноль и вошел в историю
Стала известна зарплата экс-игрока ЦСКА в казахстанском клубе
Фигуристы РФ вернулись на родину после победы на командном ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь