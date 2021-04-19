Нурмагомедов отреагировал на создание футбольной Суперлиги

32-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), оставил надпись «no way». Ее можно перевести как «только не это» или «ни за что». Другие пользователи также не одобрили новость о проекте. Многие из них «хоронят» футбол в своих комментариях.