Семин назвал Суперлигу плохим проектом для дальнейшего развития всего мирового футбола

«Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 млрд, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение. На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе», — сказал Семин.