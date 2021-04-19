Семин назвал Суперлигу плохим проектом для дальнейшего развития всего мирового футбола

В воскресенье двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. В число клубов-основателей нового турнира вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».
«Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 млрд, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение. На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе», — сказал Семин.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.
«Думаю, что УЕФА примет свое решение. В определении этой лиги нет спортивного принципа», — добавил собеседник ТАСС.