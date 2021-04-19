Президент «Реала» объяснил цели Суперлиги

По словам функционера, новый проект направлен на то, чтобы помочь футболу. «Это глобальный вид спорта, за ним следят четыре миллиарда человек. Наша задача, задача топ-клубов — удовлетворить их потребности», — заявил Перес.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее создание Суперлиги встретило неприятие со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации допустили применение санкций в отношение вовлеченных в проект клубов. Их ждет исключение из национальных чемпионатов и международных соревнований. Футболисты клубов Суперлиги могут столкнуться с невозможностью выступать за национальные команды.