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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент «Реала» объяснил цели Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объяснил цели создания европейской Суперлиги. Об этом сообщается на сайте турнира.

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Источник: AP 2020

По словам функционера, новый проект направлен на то, чтобы помочь футболу. «Это глобальный вид спорта, за ним следят четыре миллиарда человек. Наша задача, задача топ-клубов — удовлетворить их потребности», — заявил Перес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее создание Суперлиги встретило неприятие со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации допустили применение санкций в отношение вовлеченных в проект клубов. Их ждет исключение из национальных чемпионатов и международных соревнований. Футболисты клубов Суперлиги могут столкнуться с невозможностью выступать за национальные команды.

О создании Суперлиги было объявлено ранее 19 апреля. Среди 12 участников — «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

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