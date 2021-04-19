Названы сроки возвращения на поле капитана одного из лидеров КПЛ

«Потянул мышцу бедра и врачи после обследования сообщили, что нужно лечиться две недели. На сегодня прошло уже 10 дней. За это время никаких тренировок у меня не было. Лечение практически окончено. С завтрашнего дня начну потихоньку бегать. Думаю, я буду готов к матчу с “Актобе” на своем поле», — сказал он.