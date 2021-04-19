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13:41 (мск), источник: ТАСС

Германские футбольная лига и футбольный союз поддержали УЕФА в споре вокруг Суперлиги

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Германская футбольная лига (DFL) и Германский футбольный союз (DFB) выступили в поддержку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ситуации вокруг проекта Суперлиги и подвергли критике интересы клубов, которые выразили желание создать ее.

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«Экономические интересы немногих топ-клубов в Англии, Италии и Испании не должны вести к отмене устоявшихся структур во всем европейском футболе», — заявил в понедельник журналистам глава DFL Кристиан Зайферт. По его мнению, «было бы безответственно» таким образом наносить ущерб национальным лигам.

Замглавы DFB Роланд Кох со своей стороны подчеркнул, что «на 100% поддерживает позицию УЕФА». «Хватит значит хватит. Слишком долго мы наблюдали за действиями некоторых европейских крупных клубов», — говорится в его заявлении.

«Каждый клуб должен будет сам решать, останется ли он частью организованного на принципах солидарности футбола или хочет преследовать исключительно эгоистичные собственные интересы вне УЕФА и национальных ассоциаций», — отметили в Германском футбольном союзе.

Ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов-основателей нового турнира. УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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