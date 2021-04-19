FT: Футбольная Суперлига обеспечит стабильный доход клубам-основателям

Проект, поддерживаемый заемным финансированием в размере $6 млрд от американского банка JPMorgan, как ожидается, будет приносить ежегодную прибыль в размере €4 млрд за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских сделок. Клубам ежегодно будет выплачиваться фиксированная сумма в размере €264 млн. JPMorgan от комментариев на этот счет отказался.

Каждая из команд-учредителей получит также, по данным издания, за участие в турнире от €100 до €350 млн.

Кроме того, согласно пресс-релизу Суперлиги, клубам-основателям предоставят около €3,5 млрд для поддержки инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В новообразовании ожидают, что общие выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и превысят €10 млрд.

О создании футбольной Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». К ним, как полагают эксперты, могут присоединиться германские «Бавария» и «Лейпциг», а также португальский «Порту».

Турнир футбольной элиты

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах. Сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал — из одной игры на нейтральном поле в конце мая.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами турнира — Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»). По словам Аньелли, создание нового турнира произошло «в критический момент [на фоне попыток реформировать европейские состязания], что позволило трансформировать европейскую конкуренцию, поставив любимую игру на устойчивую основу в долгосрочной перспективе».

Неприятие проекта

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.