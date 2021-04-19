Победа над чемпионом, ничья с «Астаной» и шаг до вылета. Когда «Тараз» в последний раз лидировал в КПЛ
По ходу того сезона произошла смена наставников.
По ходу того сезона произошла смена наставников.
«Тараз» после шести туров
«Тараз» резво начал турнирную дистанцию в КПЛ-2013, имея после шести туров 12 очков. Столько же было у «Актобе», который в итоге и стал чемпионом. Оба клуба лидировали в таблице. Сейчас у «Тараза» и «Астаны» по 14 очков и промежуточное лидерство.
«Тараз», хорошо начав сезон в 2013-м, к моменту разделения команд на шестерки после 22 туров уже занимал предпоследнее, 11-е место. То есть с шестого тура южане набрали всего восемь очков.
Попадание во вторую шестерку лишило их шансов побороться за медали. По итогам чемпионата они оказались на десятом месте, избежав зоны вылета. Всего «Тараз» выиграл семь матчей, девять завершил вничью и 16 проиграл.
Примечательно, что в том сезоне таразцы сумели обыграть действующего чемпиона страны карагандинский «Шахтер» (2:1), а также возрождающийся «Кайрат» (2:1). Кроме того, отобрали очки у «Астаны» и «Ордабасы». С обоими соперниками «Тараз» играл нулевые ничьи.
Тем не менее восемь лет назад проблемы в игре «Тараза» вынудили руководство сменить главного тренера — серба Любко Петровича на
В том сезоне рекордсменом по играм за клуб стал нигерийский форвард Обиора Эммануэль Одита.
Он провел 30 матчей в чемпионате и забил пять мячей, что является лучшим голевым показателем среди игроков «Тараза» в КПЛ-2013. По четыре гола забили сербский форвард Мирослав Лечич и сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате. Африканец сейчас защищает цвета «Ордабасы».
На данный момент «Тараз» по игре, запасу прочности и мотивации превосходит себя образца восьмилетней давности. В команде четко видна тренерская рука Вардана Минасяна и есть ожидание того, что проседания, как в 2013-м, не будет и в этом сезоне команда сможет побороться за место в еврокубках.
Напомним, накануне жамбылцы, благодаря голу Педро Эуженио, обыграли на своем поле «Акжайык» (1:0). Португалец отличился в четвертой игре подряд и заявил о своем желании выступать за сборную Казахстана.