Победа над чемпионом, ничья с «Астаной» и шаг до вылета. Когда «Тараз» в последний раз лидировал в КПЛ

«Тараз» после шести туров Olimpbet-чемпионата Казахстана промежуточно делит первое место в таблице с «Астаной». Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как жамбылцы в последний раз выступали в подобном ключе. Правда, в том сезоне они, несмотря на удачный старт, финишировали на десятом месте.

«Тараз» резво начал турнирную дистанцию в КПЛ-2013, имея после шести туров 12 очков. Столько же было у «Актобе», который в итоге и стал чемпионом. Оба клуба лидировали в таблице. Сейчас у «Тараза» и «Астаны» по 14 очков и промежуточное лидерство.

Команда Тараз

«Тараз», хорошо начав сезон в 2013-м, к моменту разделения команд на шестерки после 22 туров уже занимал предпоследнее, 11-е место. То есть с шестого тура южане набрали всего восемь очков.

Попадание во вторую шестерку лишило их шансов побороться за медали. По итогам чемпионата они оказались на десятом месте, избежав зоны вылета. Всего «Тараз» выиграл семь матчей, девять завершил вничью и 16 проиграл.

Примечательно, что в том сезоне таразцы сумели обыграть действующего чемпиона страны карагандинский «Шахтер» (2:1), а также возрождающийся «Кайрат» (2:1). Кроме того, отобрали очки у «Астаны» и «Ордабасы». С обоими соперниками «Тараз» играл нулевые ничьи.

Тем не менее восемь лет назад проблемы в игре «Тараза» вынудили руководство сменить главного тренера — серба Любко Петровича на экс-наставника сборной Казахстана Арно Пайперса из Нидерландов.

В том сезоне рекордсменом по играм за клуб стал нигерийский форвард Обиора Эммануэль Одита.

Он провел 30 матчей в чемпионате и забил пять мячей, что является лучшим голевым показателем среди игроков «Тараза» в КПЛ-2013. По четыре гола забили сербский форвард Мирослав Лечич и сенегальский полузащитник Абдуллаи Диакате. Африканец сейчас защищает цвета «Ордабасы».

На данный момент «Тараз» по игре, запасу прочности и мотивации превосходит себя образца восьмилетней давности. В команде четко видна тренерская рука Вардана Минасяна и есть ожидание того, что проседания, как в 2013-м, не будет и в этом сезоне команда сможет побороться за место в еврокубках.