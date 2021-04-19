AFP: Минимум два клуба из Франции будут участвовать в Суперлиге каждый год

По информации источника, в Суперлигу может попасть победитель чемпионата Франции, а ежегодно в этом соревновании будут участвовать как минимум две французские команды.

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.