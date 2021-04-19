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13:57 (мск), источник: ТАСС

AFP: Минимум два клуба из Франции будут участвовать в Суперлиге каждый год

ТАСС, 19 апреля. Не менее двух французских клубов каждый год будут принимать участие в футбольной Суперлиге. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к клубам-основателям турнира.

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Клубами-основателями нового соревнования стали английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

По информации источника, в Суперлигу может попасть победитель чемпионата Франции, а ежегодно в этом соревновании будут участвовать как минимум две французские команды.

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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