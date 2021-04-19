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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

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Источник: AP 2020

Вместе с наставником клуб покинули его помощники.

В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

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Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».

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До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».

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