«Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью
«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
Вместе с наставником клуб покинули его помощники.
В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного
До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».