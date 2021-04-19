Джонсон не исключил отмены госпомощи английским футбольным клубам, создавшим Суперлигу

Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривают ли власти возможность немедленно потребовать обратно от «Арсенала» и «Тоттенхэма» госсредства, предоставленные им с тем, чтобы команды могли справиться с потерей дохода в период пандемии, Джонсон допустил подобное развитие событий. «Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что эта идея (создание Суперлиги — прим. ТАСС) не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас», — сказал он.

Джонсон также выразил мнение, что футбольные болельщики в Англии вряд ли остались довольны планами по созданию нового турнира. «Я не думаю, что это хорошие новости для фанатов и самого футбола в стране», — отметил глава британского правительства, добавив, что клубы, которые готовятся принять участие в Суперлиге, «являются не только глобальными брендами», но и частью местных сообществ. «Эти команды должны сохранить связь со своими болельщиками, со своим городом», — указал Джонсон, призвав обратить внимание владельцев клубов на мнение публики.

Лондонские клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм» воспользовались государственной системой кредитования в прошлом году на фоне убытков из-за ситуации с коронавирусом. Так, «Арсенал» взял у Банка Англии ссуду в размере 120 млн фунтов ($165 млн) с обязательством погашения в мае текущего года, в то время как его исторически главный конкурент «Тоттенхэм» взял кредит на сумму 175 млн фунтов ($240 млн).

Проект Суперлиги

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов-основателей нового турнира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Как отметила газета Financial Times, проект, поддерживаемый заемным финансированием в размере $6 млрд от американского банка JPMorgan, будет приносить ежегодную прибыль в размере €4 млрд за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских сделок. По сведениям издания, клубам ежегодно будет выплачиваться фиксированная сумма в размере €264 млн. Каждая из команд-учредителей получит также, по информации газеты, за участие в турнире от €100 до €350 млн.