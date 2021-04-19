Джонсон не исключил отмены госпомощи английским футбольным клубам, создавшим Суперлигу
ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/.
ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/.
Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривают ли власти возможность немедленно потребовать обратно от «Арсенала» и «Тоттенхэма» госсредства, предоставленные им с тем, чтобы команды могли справиться с потерей дохода в период пандемии, Джонсон допустил подобное развитие событий. «Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что эта идея (создание Суперлиги — прим. ТАСС) не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас», — сказал он.
Джонсон также выразил мнение, что футбольные болельщики в Англии вряд ли остались довольны планами по созданию нового турнира. «Я не думаю, что это хорошие новости для фанатов и самого футбола в стране», — отметил глава британского правительства, добавив, что клубы, которые готовятся принять участие в Суперлиге, «являются не только глобальными брендами», но и частью местных сообществ. «Эти команды должны сохранить связь со своими болельщиками, со своим городом», — указал Джонсон, призвав обратить внимание владельцев клубов на мнение публики.
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Как отметила газета Financial Times, проект, поддерживаемый заемным финансированием в размере $6 млрд от американского банка JPMorgan, будет приносить ежегодную прибыль в размере €4 млрд за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских сделок. По сведениям издания, клубам ежегодно будет выплачиваться фиксированная сумма в размере €264 млн. Каждая из
Кроме того, согласно