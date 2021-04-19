Не подошедший «Кайрату» вратарь прибыл в «Шахтер»
У карагандинцев выбыл Игорь Шацкий.
У карагандинцев выбыл Игорь Шацкий.
17-летний вратарь Данила Карпиков прибыл в расположение «Шахтера», сообщает
Воспитанник семейского футбола, чей рост составляет 194 сантиметров, не прошел просмотр в алматинском «Кайрате» и теперь тренируется в составе карагандинского клуба.
Напомним, что один из вратарей «Шахтера» Игорь Шацкий в матче КПЛ против «Акжайыка» получил травму и выбыл на неопределенный срок.
Карпиков имеет в своем активе два матча во второй лиге. В марте он приглашался на УТС юношеской сборной Казахстана до 19 лет.