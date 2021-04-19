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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Не подошедший «Кайрату» вратарь прибыл в «Шахтер»

У карагандинцев выбыл Игорь Шацкий.

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17-летний вратарь Данила Карпиков прибыл в расположение «Шахтера», сообщает Meta-ratings.kz.

Воспитанник семейского футбола, чей рост составляет 194 сантиметров, не прошел просмотр в алматинском «Кайрате» и теперь тренируется в составе карагандинского клуба.

Напомним, что один из вратарей «Шахтера» Игорь Шацкий в матче КПЛ против «Акжайыка» получил травму и выбыл на неопределенный срок.

Карпиков имеет в своем активе два матча во второй лиге. В марте он приглашался на УТС юношеской сборной Казахстана до 19 лет.

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