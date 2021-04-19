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14:17 (мск), источник: ТАСС

«Порту» отказался от участия в футбольной Суперлиге

ТАСС, 19 апреля. Президент португальского футбольного клуба «Порту» Пинту да Кошта ответил отказом на пригласительное письмо о вступлении в Суперлигу. Его комментарий приводит газета Record.

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Источник: AP 2020

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

«Совместно с Португальской федерацией футбола мы выступаем против соревнований [Суперлиги], будучи частью Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), мы не можем участвовать в чем-то, что противоречит правилам», — сказал да Кошта.

Ранее в воскресенье УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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