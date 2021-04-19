«Порту» отказался от участия в футбольной Суперлиге

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

«Совместно с Португальской федерацией футбола мы выступаем против соревнований [Суперлиги], будучи частью Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), мы не можем участвовать в чем-то, что противоречит правилам», — сказал да Кошта.