«Порту» отказался от участия в футбольной Суперлиге
ТАСС, 19 апреля. Президент португальского футбольного клуба «Порту» Пинту да Кошта ответил отказом на пригласительное письмо о вступлении в Суперлигу. Его комментарий приводит газета Record.
ТАСС, 19 апреля. Президент португальского футбольного клуба «Порту» Пинту да Кошта ответил отказом на пригласительное письмо о вступлении в Суперлигу. Его комментарий приводит газета Record.
В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских
«Совместно с Португальской федерацией футбола мы выступаем против соревнований [Суперлиги], будучи частью Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), мы не можем участвовать в
Ранее в воскресенье УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.