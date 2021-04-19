«Ордабасы» разгромил «Жетысу» и поднялся на пятое место в КПЛ-2021

«Ордабасы» одержал гостевую победу над «Жетысу» в матче шестого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Ордабасы

Встреча прошла сегодня, 19 апреля, в Талдыкоргане и завершилась разгромом от шымкентского клуба со счетом 4:0.

Александр Симчевич вывел гостей вперед на 27-й минуте.

Еще два гола футболисты «Ордабасы» забили всего за три минуты во втором тайме. Сначала на 58-й отличился вышедший на замену Эльхан Астанов. А на 61-й счет до разгромного довел Жоао Пауло.

И на четвертой добавленной минуте «Ордабасы» поставил точку в матче, в четвертый раз распечатав ворота соперника. Мирзад Механович реализовал пенальти.

Набрав три очка, «Ордабасы» поднялся на пятое место КПЛ, приблизившись в четверке лидеров.