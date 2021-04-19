«Ордабасы» разгромил «Жетысу» и поднялся на пятое место в КПЛ-2021
У шымкентцев при этом еще есть игра в запасе.
У шымкентцев при этом еще есть игра в запасе.
«Ордабасы» одержал гостевую победу над «Жетысу» в матче шестого тура
Встреча прошла сегодня, 19 апреля, в Талдыкоргане и завершилась разгромом от шымкентского клуба со счетом 4:0.
Александр Симчевич вывел гостей вперед на 27-й минуте.
Еще два гола футболисты «Ордабасы» забили всего за три минуты во втором тайме. Сначала на 58-й отличился вышедший на замену Эльхан Астанов. А на 61-й счет до разгромного довел Жоао Пауло.
И на четвертой добавленной минуте «Ордабасы» поставил точку в матче, в четвертый раз распечатав ворота соперника. Мирзад Механович реализовал пенальти.
Набрав три очка, «Ордабасы» поднялся на пятое место КПЛ, приблизившись в четверке лидеров.
При этом у шымкентского клуба игра в запасе, а «Кайрат» и «Тобол» сыграют друг с другом в матче шестого тура сегодня вечером.